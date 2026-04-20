Где и когда пройдут прощание и похороны Мухтара Шаханова

Согласно предоставленной информации, прощание с Мухтаром Шахановым пройдет в Алматы в Казахском национальном театре оперы и балета им. Абая во вторник, 21 апреля 2026 года, в 09:00. В этот же день в 11:30 состоятся похороны. Поэта похоронят на кладбище «Кенсай-2». В 13:00 запланирован поминальный обед.
Мухтар Шаханов ушел из жизни 19 апреля 2026 года. Ему было 83 года. Поэт был одной из выдающихся личностей, сумевших соединить поэзию с гражданской позицией и создавших произведения высокого уровня. Его творчество, привнесшее в мир поэзии новые краски и глубину, стало бесценным духовным наследием казахской литературы. Он откликался на сложные общественные вопросы, высказывал взвешенные и острые мнения о судьбе страны и земли, являя пример высокой гражданской позиции.