Где и когда пройдут прощание и похороны Мухтара Шаханова

Мухтар Шаханов ушел из жизни 19 апреля 2026 года. Ему было 83 года. Поэт был одной из выдающихся личностей, сумевших соединить поэзию с гражданской позицией и создавших произведения высокого уровня. Его творчество, привнесшее в мир поэзии новые краски и глубину, стало бесценным духовным наследием казахской литературы. Он откликался на сложные общественные вопросы, высказывал взвешенные и острые мнения о судьбе страны и земли, являя пример высокой гражданской позиции.