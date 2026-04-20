Продажу алкоголя запретят в центре Самары в День Победы 9 мая

В Самаре ограничат продажу алкогольной продукции в день празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Источник: Комсомольская правда

В центре Самары временно ограничат продажу алкоголя. Запрет введут в День Победы — 9 мая 2026 года. Соответствующее постановление опубликовано на сайте областного правительства.

«Установить с 8 до 23 часов 9 мая 2026 года полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции на территории Самары в связи с проведением торжественных мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов», — говорится в документе.

Приобрести алкоголь нельзя будет в границах следующих улиц: Вилоновская от Фрунзе до Галактионовской, Галактионовская от Красноармейской до Вилоновской, Красноармейская от Максима Горького до Галактионовской, Чапаевская от Красноармейской до Вилоновской, Молодогвардейская от Ленинградской до Маяковского, Максима Горького от Красноармейской до Вилоновской.

В постановлении отмечается, что запрет не распространяется на розничную продажу алкоголя при оказании услуг общепита.

