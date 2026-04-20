Волонтеры Ростовской области привели в порядок воинские захоронения

В центральном парке имени Н. Островского села Ремонтное добровольцы провели благоустройство братских могил воинов, освобождавших село от немецко-фашистских захватчиков. Ребята навели порядок у мемориала партизанке Дусе Кучеренко, у мемориала памяти евреев, погибших в годы войны, а также очистили памятник всем землякам, не вернувшимся с Великой Отечественной войны.