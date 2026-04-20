Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Проход на территорию Нижегородского кремля закроют 20 и 22 апреля

Там будут проводить открытый гарнизонный строевой смотр и развод на службу личного состава нижегородского МВД России.

Источник: Нижегородская правда

Проход на территорию Нижегородского кремля ограничат 20 и 22 апреля из-за подготовки ко Дню Победы. Об этом сообщают представители Кремля.

С 6 часов утра до 16.00 там будут проводить открытый гарнизонный строевой смотр и развод на службу личного состава нижегородского МВД России. В этот период можно будет пройти только через Дмитриевскую и Никольскую башни, арки Кладовой и Ивановской башен, а также Кремлевский фуникулер.

Въезд и выезд автотранспорта будут осуществляться только через арки Ивановской и Кладовой башен.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что центр Нижнего Новгорода будут перекрывать из-за подготовки ко Дню Победы.