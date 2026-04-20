70-летняя женщина похитила туалетную воду за 6 тысяч рублей в Дзержинске

В Дзержинске 70-летняя пенсионерка украла из магазина косметики туалетную воду стоимостью более 6 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.
В начале апреля в полицию обратилась директор одного из косметических магазинов в Дзержинске. Она заявила о недостаче товара — трех упаковок туалетной воды на общую сумму 6 714 рублей.
По записям с камеры видеонаблюдения было установлено, что кражу совершила 70-летняя ранее не судимая женщина. Пенсионерка оплатила часть товара на кассе, а парфюмерную продукцию спрятала в сумке, после чего скрылась.
Похищенный товар изъяли и вернули в торговую точку. По факту кражи возбуждено уголовное дело. В отношении нарушительницы избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
