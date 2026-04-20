Спортсмен из Красноярского края вышел в финал телевизионного шоу

Скалолаз из села Идринское Виктор Михайлов стал финалистом телепроекта «Титаны. Битва сезонов» (18+). Финал шоу зрители могут увидеть с 26 апреля на одном из федеральных телеканалов. Накануне зрителям показали сразу четвертьфинал и полуфинал проекта, где в первом испытании участникам нужно было перепрыгнуть снаряд с помощью подкидной доски — при этом его высота постепенно увеличивалась. Виктор Михайлов успешно справился с заданием и прошел дальше. В полуфинале спортсменов ждали бесконечные приседания с весом, равным половине собственной массы тела, каждые три секунды. С этим заданием представитель Красноярского края также справился и вышел в финал. Теперь Виктору Михайлову предстоит побороться за победу и главный приз шоу.