В Калининграде семья мальчика, который упал в бомбоубежище на территории школы, отсудила 300 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Инцидент случился когда 11-летни ребенок отдыхал в пришкольном лагере. В расположенное на территории школы бомбоубежище он свалился во время прогулки. Итог — переломы и другие травмы.
Компенсацию взыскали с учебного учреждения.
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше