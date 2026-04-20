В Ижевске возобновлены работы по благоустройству Ива-парка

Обустройство Ива-парка продолжат в Ижевске в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Территория у пруда на улице Автозаводской стала победителем рейтингового голосования за объекты благоустройства в 2025 году, сообщили в городской администрации.
В прошлом сезоне за счет средств инвестора на территории парка подготовили площадку для дальнейших работ. В этом году планируется провести благоустройство в два этапа. В рамках первого этапа специалисты подрядной организации выполнят вертикальную планировку будущей набережной, установят ограждения и сваи под деревянные настилы для пешеходного маршрута вокруг пруда. Также обустроят пирс, выложат брусчатку и дорожки, установят освещение.
Летом 2026 года начнется второй этап работ. В Ива-парке обустроят детские и спортивные площадки, установят малые архитектурные формы, скамейки и киоски, дополнительные элементы освещения. В планах также провести озеленение территории — высадить до 100 единиц деревьев и кустарников. Завершить благоустройство должны в 2027 году.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.