В Ветлуге простились с погибшим на СВО лейтенантом Владиславом Кузнецовым

В Нижегородской области прошла церемония прощания с участником специальной военной операции Владиславом Кузнецовым. Об этом сообщили в администрации Ветлужского муниципального округа, выразив глубокие соболезнования родным и близким погибшего офицера.
Владислав Андреевич был призван на службу в рамках частичной мобилизации в сентябре 2022 года. В звании лейтенанта он занимал должность заместителя командира мотострелковой роты по военно-политической работе. Жизнь бойца оборвалась в апреле 2026 года во время выполнения задач в районе населенного пункта Дробышево (ДНР).
Траурные мероприятия состоялись в Ветлуге: отпевание прошло в храме во имя Святой Живоначальной Троицы, после чего на Братской площади был организован митинг.
