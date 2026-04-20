В Ветлуге простились с погибшим на СВО лейтенантом Владиславом Кузнецовым

Офицер, призванный по мобилизации, пал при выполнении боевых задач в Донецкой Народной Республике в апреле 2026 года.

В Нижегородской области прошла церемония прощания с участником специальной военной операции Владиславом Кузнецовым. Об этом сообщили в администрации Ветлужского муниципального округа, выразив глубокие соболезнования родным и близким погибшего офицера.

Владислав Андреевич был призван на службу в рамках частичной мобилизации в сентябре 2022 года. В звании лейтенанта он занимал должность заместителя командира мотострелковой роты по военно-политической работе. Жизнь бойца оборвалась в апреле 2026 года во время выполнения задач в районе населенного пункта Дробышево (ДНР).

Траурные мероприятия состоялись в Ветлуге: отпевание прошло в храме во имя Святой Живоначальной Троицы, после чего на Братской площади был организован митинг.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин наградил 119 нижегородцев за помощь участникам СВО.