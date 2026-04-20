Свыше 6,6 тыс. вакансий предложили кузбассовцам на ярмарке трудоустройства

Более 6,6 тысячи актуальных вариантов трудоустройства предложили работодатели Кузбасса соискателям в рамках Всероссийской ярмарки трудоустройства, проведение которой соответствует задачам нацпроекта «Кадры». Мероприятие объединило 23 площадки, организованные кадровыми центрами по всему региону, сообщили в областном министерстве труда и занятости населения.
Почти 300 работодателей предложили участникам ярмарки широкий спектр вакансий: водители разных категорий, сварщики, слесари, геодезисты, повара, программисты, врачи и другие. Предлагались варианты трудоустройства для соискателей с разным уровнем опыта, включая начинающих специалистов и людей с ограниченными возможностями здоровья. Были организованы виртуальные экскурсии на предприятия и очные собеседования, профориентационные мероприятия, мастер-классы, консультации.
«Соискатели имели возможность пройти собеседования в крупные компании и подобрать подходящую работу, получить рекомендации по развитию карьеры. Более того, ярмарка стала стартовой площадкой для активных граждан, стремящихся сменить сферу деятельности, освоить новую профессию, а также для старших школьников и выпускников вузов и колледжей», — отметила министр труда и социальной защиты Кузбасса Наталья Чайка.
В мероприятиях участвовало свыше 3,8 тысячи жителей региона, 800 соискателей получили приглашение для трудоустройства, в том числе граждане с инвалидностью, студенты, ветераны СВО. Напомним, что Всероссийская ярмарка трудоустройства проходит в два этапа. Федеральный этап состоится 26 июня также во всех субъектах РФ.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.