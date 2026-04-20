В Томске демонтировали Камень скорби жертвам политических репрессий

Мемориал не раз подвергался вандализму: на него выливали краску, наносили свастику и профиль Сталина. В День памяти жертв политических репрессий 30 октября у Камня скорби ежегодно проходила акция «Возвращение имен» — томичи зачитывали списки репрессированных. В 2023 году власти акцию отменили, а в 2024-м отказали в ее проведении у мемориала. В 2025-м музей тоже не стал проводить мероприятие.