В Томске демонтировали Камень скорби жертвам политических репрессий

В Томске демонтировали памятник жертвам политических репрессий — Камень скорби. Как пишет РИА Томск, Сквер Памяти, где он располагался, огородили забором.

Официальная причина — угроза обрушения гаража на склоне оврага в районе Новособорной площади. В мэрии заверили, что мемориал передали на хранение в департамент дорожной деятельности и благоустройства.

Мемориал и Сквер Памяти заложили в 1989 году во внутреннем дворе бывшей тюрьмы НКВД. На территории нашли ямы, характерные для братских могил. Официальное открытие состоялось в 1992 году. Надпись на стеле гласила: «В память убиенных на Томской земле в годы большевистского террора установлен этот Камень скорби». Позже рядом появились памятные знаки репрессированным народам — калмыкам, полякам, эстонцам, латышам и литовцам.

Мемориал не раз подвергался вандализму: на него выливали краску, наносили свастику и профиль Сталина. В День памяти жертв политических репрессий 30 октября у Камня скорби ежегодно проходила акция «Возвращение имен» — томичи зачитывали списки репрессированных. В 2023 году власти акцию отменили, а в 2024-м отказали в ее проведении у мемориала. В 2025-м музей тоже не стал проводить мероприятие.

Музей «Следственная тюрьма НКВД» находится в том же здании, где с 1923 по 1944 год располагалась внутренняя тюрьма. Он открылся в 1996 году, а первым посетителем еще в 1994-м стал писатель Александр Солженицын.

