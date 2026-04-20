Готовность коллектора от Филинской бухты до Приморья оценили в 90%

Готовность канализационного коллектора от Филинской бухты до Приморья оценили в 90%. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе областного правительства.
Подрядчик построил сети общей протяжённостью около 21 километра, смонтировал технологическое и насосное оборудование. Сейчас специалисты занимаются благоустройством территории. Кроме того, проводятся гидравлические испытания уложенных участков. Пропускная способность нового коллектора составит около 24 тысяч кубометров в сутки.
«Коллектор обеспечит подключение будущего детского круглогодичного спортивно-оздоровительного центра в Филинской бухте к очистным сооружениям в Пионерском. Кроме того, к централизованным сетям водоотведения смогут подключиться и переподключиться тысячи домов в посёлках Приморье, Лесное, Отрадное, Майский, Зори», — сообщили в правительстве.
Окончание строительства и ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2026 году. После его примет на баланс областной «Водоканал».
Канализационный коллектор строят на побережье от будущего детского спортивно-оздоровительного центра в Филинской бухте до камеры гашения в Пионерском. Для проведения работ собирались вырубить 2329 деревьев.
Строительством коллектора на побережье Балтийского моря занимается ООО «Европейская столица» из Санкт-Петербурга. С подрядчиком заключили контракт на 1,65 миллиарда рублей.
По проекту планируют обустроить почти 28 километров напорных сетей, четыре километра самотёчной трассы, пять новых КНС, а также реконструировать две главные канализационные насосные станции. К подготовительным работам приступили в 2023 году.