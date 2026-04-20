Мерзлота не вечна: ученые объясняют, зацветут ли в Арктике сады и будет ли от этого лучше

Зона многолетней мерзлоты составляет не менее четверти площади суши земного шара и около двух третей территории России. И это совсем не безмолвная ледяная пустыня. На мерзлом грунте развиваются города, строятся коммуникации, работают предприятия, живут люди и даже растут деревья. Но все это может измениться не в лучшую сторону, если грунт будет таять под воздействием различных факторов.
«К изменениям климата мерзлота весьма чувствительна. Тем более что кроме изменения климата мерзлые грунты подвергаются техногенному, антропогенному воздействию. Мы видим много иллюстраций того, как при таком воздействии рушатся дома, дороги становятся волнообразными», — рассказал ТАСС директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Александр Макаров.
Для того чтобы обеспечить надежность действующей и создаваемой инфраструктуры на многолетнемерзлых грунтах, необходимо постоянно следить за их состоянием, понимать особенности вечной мерзлоты, внимательно относиться к прогнозам и предупреждениям о возможных изменениях ее свойств.
«До последнего времени комплексного изучения территории залегания криолитозоны в нашей стране не производилось. Эту информацию призвана собрать Государственная система фонового мониторинга, которая будет отслеживать процессы растепления мерзлоты во всех областях страны», — сообщил Макаров.
Система мониторинга позволит отследить переход грунтов в талое состояние в разных регионах страны и заранее спрогнозировать эти процессы. Оператором создания этой системы стал Арктический и антарктический научно-исследовательский институт.
Как измерить мерзлоту.
«Мерзлота есть на севере — на побережье Северного Ледовитого океана и на островах, на юге — например, на границе с Китаем, в Забайкалье, в Бурятии. В разных районах мерзлота сильно отличается, имеет совершенно разные свойства и мощность. В Центральной Якутии глубина промерзания может достигать практически полутора километров, на побережье Северного Ледовитого океана — сотни метров», — отметил Макаров.
Пункты наблюдений Государственной системы фонового мониторинга многолетней мерзлоты уже оборудованы в 12 регионах России. Сеть наблюдений разворачивается на базе инфраструктуры исследовательских станций Росгидромета. Это позволяет минимизировать логистические затраты и существенно сократить издержки на создание дополнительной инфраструктуры — зданий, дорог, системы метеонаблюдений. Все пункты мониторинга оснащаются оборудованием российского производства.
В скважинах глубиной 25 м располагаются 32 температурных датчика, расстояние между которыми от 10 см до 2 м. Данные в режиме онлайн поступают в Центр мониторинга состояния многолетней мерзлоты ААНИИ.
«На протяжении уже двух лет мы занимаемся поддержкой и обслуживанием открытых пунктов наблюдения, ведем сбор и первичный анализ поступающих данных. Формируем общую картину текущих процессов, позволяющую прогнозировать развитие ситуации. Мы получаем достаточно усредненные данные, но они позволяют делать выводы о том, что будет с мерзлотой с течением времени», — рассказал директор ААНИИ.
Сейчас на территории России действует 78 точек мониторинга, созданных в 2023—2024 годах. Самый северный пункт мониторинга обустроен на Земле Франца-Иосифа, а самый южный — в Ташанте вблизи границы с Монголией. В Алтайском крае запущены высокогорные пункты наблюдений на высоте более 2 тыс. м над уровнем моря. Система развернута в Архангельской области, Красноярском крае, Республике Алтай, Республике Саха (Якутия), Ямало-Ненецкого автономном округе, на Дальнем Востоке и в Бурятии, в НАО, на Чукотке, в Мурманской области, Красноярском крае, Магаданской области и Забайкальском крае. Всего предполагается создать 140 скважин для наблюдений за мерзлотой.
Точка отсчета наблюдений.
Наблюдения позволят ученым выявить закономерности в формировании температурного режима грунтов и оценить региональные различия в том, как мерзлота реагирует на потепление климата в Арктике.
«Сегодня мы фиксируем условную точку отсчета, фон, от которого можно будет наблюдать во времени, как потепление климата и антропогенное влияние сказываются на мерзлых грунтах, каким образом эти изменения воздействуют на хозяйственные объекты. Это необходимо для планирования хозяйственной деятельности, внедрения мер дополнительной поддержки при строительстве и так далее», — пояснил Макаров.
Как показывают первые полученные данные, влияние теплых атмосферных и морских масс, поступающих в Евразийскую Арктику, уменьшается в направлении с запада на восток. Это отражается в более низкой температуре мерзлоты на глубине: в скважине на Земле Франца-Иосифа она составляет −9,1 °С, в то время как на Шпицбергене только −3,3 °С.
С запада на восток уменьшается и глубина сезонного оттаивания грунта. Ученые не исключают начала деградации мерзлых толщ в западном секторе высокоширотной Арктики в ближайшие 20−30 лет. Процесс таяния, по их мнению, не будет стремительным, но задуматься о его возможных последствиях нужно уже сейчас и разрабатывать действенные технологии и подходы к сохранению вечной мерзлоты.
Ледяной фундамент.
Таяние мерзлоты может оказать негативное воздействие на прибрежные населенные пункты, расположенные вблизи океана или на берегах рек, а также создать угрозу зданиям, снижая несущую способность фундаментов.
Как отметил Макаров, на данном этапе особенно важно соблюдение технологий содержания существующих и создания новых объектов инфраструктуры, поскольку они могут отреагировать на таяние грунтов в первую очередь.
«Если здание сделать не на сваях, как обычно строятся объекты в Арктике, или сделать на сваях, но чем-то завалить просветы и вовремя не почистить, может начаться разрушение мерзлоты. В такой ситуации через некоторое время дом может просто рухнуть. Разрушение мерзлоты — процесс, как правило, необратимый. Существующие технологии не дают явного эффекта», — пояснил ученый.
Для укрепления тающего грунта под постройками применяется технология термостабилизации. По контуру зданий забуриваются скважины, в которые пускают керосин, фреон или другие хладогенты. Эта технология дорогостоящая, и масштабы ее применения ограничены. Поэтому, по мнению ученых, эту проблему лучше предупредить, чем решать.
Не пора ли сажать сады.
«У нас в целом климат меняется в высокоширотной Арктике быстрее, чем по планете. В некоторых местах в четыре раза, как, например, в Центральном Таймыре. Конечно, это влияет на мерзлоту и скорость ее протаивания. Дальше уже много развилок. На ее стабильность и скорость деградации очень сильно влияет режим осадков: чем больше воды, тем интенсивнее идет процесс разрушения. Если мерзлота покрыта слоем растительности, то она будет достаточно стабильной», — объяснил Макаров.
Изменение климата в Арктике, как и в других частях земного шара, — процесс постоянный. Исследователи установили, что в последние 10 тыс. лет в Арктике происходили значительные природные перестройки вследствие естественных климатических процессов. Так, например, к настоящему моменту известно, что на Шпицбергене 5−8 тыс. лет назад климат был теплее, ледниковый покров был по площади вдвое меньше современного, а мерзлые породы могли отсутствовать на большей части своего современного ареала распространения. При этом земли Франции, Германии и центра европейской части России 10−12 тыс. лет назад, наоборот, были скованы мерзлотой. То есть на многих участках мерзлота появлялась и исчезала в ходе естественных циклов длительностью в несколько тысяч лет.
В современности к природным факторам, которые влияют на колебания климата, добавился антропогенный — выброс парниковых газов в атмосферу.
Ученые просчитывают, насколько сочетание всех факторов может ускорить процесс таяния мерзлых грунтов, но ощутимого потепления и появления цветущих садов на месте вечной мерзлоты пока никто не прогнозирует.
«Подобные сценарии возможны разве только в перспективе нескольких тысяч лет, но мне сложно такое представить. Смещение границ природных зон может быть, и за последние 10 тыс. лет, в голоцене (современной геологической эпохе), наблюдалось смещение границ природных зон на север. Было теплее, чем сейчас, но все равно тропических растений в этих широтах не было», — отметил Макаров.
Комфортная мерзлота.
Сохранение мерзлоты, по мнению ученого, не затормозит развитие арктических территорий — интерес к ним будет только расти. Более доступной ее можно сделать с помощью современных технологий. «Для туристов и проживания Арктика будет более доступной, но решающим фактором станет внедрение новых технологий и масштабных проектов. Просто так туда никто не поедет жить. Нужна цель — для чего. Будут новые проекты освоения — добыча полезных ископаемых, развитие транспортной инфраструктуры и другие», — считает Макаров. Он отметил, что в районах Карского и Баренцева морей уже хорошо развита инфраструктура. По его прогнозам, со временем все это будет развиваться и двигаться на восток.
«С новыми крупными проектами мы постепенно двигаемся на восток, в том числе с развитием трассы Севморпути, Трансарктического транспортного коридора. И эта тенденция будет усиливаться», — сказал он.
Екатерина Андреева.