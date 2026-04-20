Мерзлота не вечна: ученые объясняют, зацветут ли в Арктике сады и будет ли от этого лучше

Изменение климата в Арктике, как и в других частях земного шара, — процесс постоянный. Исследователи установили, что в последние 10 тыс. лет в Арктике происходили значительные природные перестройки вследствие естественных климатических процессов. Так, например, к настоящему моменту известно, что на Шпицбергене 5−8 тыс. лет назад климат был теплее, ледниковый покров был по площади вдвое меньше современного, а мерзлые породы могли отсутствовать на большей части своего современного ареала распространения. При этом земли Франции, Германии и центра европейской части России 10−12 тыс. лет назад, наоборот, были скованы мерзлотой. То есть на многих участках мерзлота появлялась и исчезала в ходе естественных циклов длительностью в несколько тысяч лет.