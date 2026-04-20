В Елабуге появится первый в Татарстане пойменный парк

Отмечается, что в настоящее время территория подвержена подтоплениям. План предусматривает развитие территории с учетом зоны подтопления. Запланированы очистка участка, обустройство береговой линии и регулирование стока грунтовых вод.
Также на первом этапе территорию очистят от инвазивных растений и освободят склоны вдоль реки от несанкционированного использования.
Проектом запланировано создание пешеходной инфраструктуры, включая настилы на сваях, а также зон отдыха и наблюдения за природой. Предусматривается установка информационных стендов и обустройство входных групп.
На завершающем этапе территорию планируется озеленить. На ней высадят 500 деревьев и более 5 тыс. кустарников. При реализации проекта сохранят исторические объекты — подпорную стенку и остов причала.