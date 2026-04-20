В Госдуме прокомментировали подготовку Европы к войне с Россией

Все государства Европы готовятся к военному конфликту с Россией, поэтому российская сторона должна быть во всеоружии. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев, комментируя для «Ленты.ру» информацию о подготовке группы северных стран — Норвегии, Швеции, Дании и Финляндии — к противостоянию с Москвой.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Лента.ру» напомнила, что Швеция восстановила частичный военный призыв, Дания увеличила срок обязательной службы до 11 месяцев, Норвегия провела масштабные военные учения с привлечением гражданских лиц и предприятий.

По мнению депутата, сейчас Европа намеренно затягивает конфликт на Украине, для того чтобы ВС России были заняты военным противостоянием, без сосредоточения внимания на северных российских границах. Соболев отметил, что, кроме северных стран, к военному конфликту готовятся Германия, Франция, Великобритания.

Парламентарий напомнил, что Европа открыто заявляет, что заинтересована в продолжении противостояния Киева и Москвы до 2030 года, чтобы успеть создать арсенал оружия, достаточный для нападения.

«Четыре года у нас есть, чтобы закончить СВО и восстановить наши вооруженные силы до уровня, когда они способны будут отразить агрессию любого геополитического противника, в том числе всяких европейских стран, которые уже объединены», — резюмировал депутат. Он добавил, что во времена Наполеона и Гитлера европейским государствам требовалось объединение для нападения на Россию, сейчас они уже объединены в блоки Евросоюза и НАТО.

Ранее глава Генерального штаба Бельгии генерал Фредерик Вансин заявил, что Европа намерена помогать Украине, чтобы та затянула конфликт с Россией до 2030 года. За этот период европейские союзники успеют подготовиться к затяжному военному противостоянию с Москвой.