Около 300 кг овощей изъяли из оборота в Нижегородской области после проверок

Продукция не соответствовала требованиям.

Источник: Время

383 пробы плодоовощной продукции было исследовано за 1 квартал текущего года. Из них 240 проб на санитарно-химические показатели, 28 — на микробиологические, 96 — на паразитологические, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

«Удельный вес нестандартных проб по санитарно-химическим показателям составил 0,4%. Исследованные пробы по микробиологическим и паразитологическим показателям соответствовали нормативным требованиям. Наличие генетически модифицированных организмов (ГМО), токсичных элементов, радиоактивных веществ в исследованных пробах продукции не обнаружено», — уточнили в пресс-службе.

Кстати, после проверок из оборота была изъята несоответствующая требованиям плодоовощная продукция общим весом 297 кг. Специалисты, например, выявили нарушения в условиях хранения и сроков годности продукции, а также зафиксировали отсутствие маркировочных ярлыков изготовителей.

Виновных привлекли к административной ответственности. Им выданы предписания об устранении выявленных нарушений. Ситуация остается на контроле.

Ранее сообщалось, что в Канавине было изъято свыше 100 единиц нелегального алкоголя после жалоб жителей.