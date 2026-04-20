6,5 тысячи волгоградцев получат выплаты к 9 мая

В Волгоградской области более 6,5 тысяч человек получат единовременные денежные выплаты к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает сайт volgograd.kp.ruс ссылкой на обладминистрацию.
По информации регионального комитета социальной защиты населения, самые значительные выплаты — по 80 тысяч рублей — предусмотрели для участников и инвалидов войны, которые постоянно проживают на территории Волгоградской области и непосредственно участвовали в боевых действиях 1941−1945 годов.
Кроме того, по 10 тысяч рублей получат другие категории жителей, также имеющие особое отношение к военному времени. Важно отметить, что жителям не нужно подавать никаких заявлений. Центры соцзащиты населения по месту жительства сами организуют и произведут все выплаты.