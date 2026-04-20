Мировые нефтекомпании начали переносить добычу с Ближнего Востока

Exxon Mobil, Chevron и другие крупные энергетические компании ускоряют поиски новых месторождений нефти и газа вдали от опасностей войны на Ближнем Востоке, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на данные исследовательской и консалтинговой фирмы Wood Mackenzie.
Exxon запланировала вложить до $24 млрд в глубоководные месторождения Нигерии, Chevron расширила присутствие в Венесуэле, BP купила доли у берегов Намибии, а TotalEnergies заключила соглашение с Турцией. По оценкам Wood Mackenzie, крупные нефтяные компании могут вместе создать $120 млрд стоимости от своих разведочных проектов в ближайшие годы.
С 2021 по 2025 год крупные нефтяные компании тратили на глобальную разведку меньше средств — в среднем $19 млрд в год, подсчитала Wood Mackenzie.
Иранские атаки на энергетическую инфраструктуру и блокада Ормузского пролива вызвали глобальную борьбу за нефть и привели к многомиллиардным потерям для западных компаний, но скачок цен дал отрасли денежный поток для освоения территорий ранее недоступных или заброшенных, отмечает газета.
WSJ пишет, что Exxon, Chevron, Shell, BP и TotalEnergies изучают новые проекты в Африке, Южной Америке и восточном Средиземноморье. Exxon сделала шаг к бурению у берегов Греции, подписала предварительные соглашения с Ираком, Турцией и Габоном, проводит сейсмику в Тринидаде и Тобаго.
Chevron выделила $7 млрд на шельфовые проекты. Также компания расширяет проекты в Венесуэле. Глава Chevron Майк Вирт назвал недавние изменения законов Венесуэлы «хорошим первым шагом», но добавил: «Еще есть вещи, которые, я считаю, должны произойти, чтобы стимулировать инвестиции в том масштабе, который люди хотели бы видеть».
Решение энергетических компаний осваивать новые источники также мотивировано желанием увеличить свои запасы. Мировым производителям нефти необходимо найти достаточное количество новых ресурсов, чтобы добавить 300 млрд баррелей к своим совокупным запасам для удовлетворения мирового спроса до 2050 года, отмечает Wood Mackenzie.
На прошлой неделе министр энергетики США Крис Райт созвонился с руководством крупных американских нефтекомпаний и призвал продолжать наращивать добычу нефти, чтобы противодействовать растущим ценам перед лицом надвигающегося дефицита предложения, отметила газета. Ранее WSJ писала, что три крупные нефтекомпании предупредили власти США, что дальнейшая блокада Ормузского пролива может нарушить мировые цепочки поставок топлива и усугубить энергокризис.
После начала операции США и Израиля Иран объявил о приостановке торговли через Ормузский пролив, через который проходило 15−20% мировой нефти, конденсата и нефтепродуктов, а также более 30% поставок СПГ.
