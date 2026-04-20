Мошенники начали выяснять баланс карты перед тем, как украсть деньги у россиян

Злоумышленники используют фишинговые формы для получения информации о балансе банковской карты своих жертв. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на данные Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
Ведомство продемонстрировало скриншот мошеннической страницы, на которой злоумышленники просят пользователя указать текущий баланс банковской карты «перед началом сделки». Также в сообщении, приведённом в качестве примера киберполицейскими, указано, что указание ложных данных может привести к блокировке карты.
В УБК отметили, что в законных финансовых операциях не используются подобные методы проверки баланса.
