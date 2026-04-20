В Грибановском районе Воронежской области до 25 апреля продлили отопительный сезон

Местные власти отреагировали на неблагоприятные погодные условия.

Источник: Комсомольская правда

Отопительный сезон в Грибановском районе продлен до 25 апреля. Об этом 20 апреля в мессенджере МАКС сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

— Учитывая метеорологический прогноз, подача тепла потребителям централизованного теплоснабжения продлена до 25 апреля, — порадовали чиновники грибановцев.

Напомним, что в ближайшие дни по всей Воронежской области будет достаточно холодно, ночью ожидаются заморозки.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в Воронеже из-за похолодания вернули отопление в девять школ и 11 детсадов.

«КП-Воронеж» теперь есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные новости региона.