В Грибановском районе Воронежской области до 25 апреля продлили отопительный сезон

Отопительный сезон в Грибановском районе продлен до 25 апреля. Об этом 20 апреля в мессенджере МАКС сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
— Учитывая метеорологический прогноз, подача тепла потребителям централизованного теплоснабжения продлена до 25 апреля, — порадовали чиновники грибановцев.
Напомним, что в ближайшие дни по всей Воронежской области будет достаточно холодно, ночью ожидаются заморозки.
Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в Воронеже из-за похолодания вернули отопление в девять школ и 11 детсадов.
