Партию детского питания Nestle уничтожили в Армении после проверки России

В Армении уничтожили партию детского питания марки NAN компании Nestle общим весом 9700 кг после того, как его признали опасным. Об этом сообщает инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов республики в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).