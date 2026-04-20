Партию детского питания Nestle уничтожили в Армении после проверки России

В Армении уничтожили партию детского питания марки NAN компании Nestle общим весом 9700 кг после того, как его признали опасным. Об этом сообщает инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов республики в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
«Уничтожена партия детского питания бренда NAN компании Nestlé, признанная опасной», — говорится в сообщении.
News.am уточняет со ссылкой на инспекционное ведомство, что партию уничтожили после получения результатов лабораторных анализов, полученных из России. В партиях сухого, быстрорастворимого, молочного и молочнокислого детского питания может присутствовать опасный токсин, сообщили там.
В январе 2026 года Nestlé добровольно отозвала в России ограниченные партии детских сухих молочных и лечебных смесей из-за возможного риска наличия токсина цереулида в сырье (арахидоновая кислота) от внешнего поставщика.
По данным компании, содержание компонента минимально, а риск носит потенциальный характер. Решение об отзыве принято в рамках глобальной политики снижения рисков.
