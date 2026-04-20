Актер из «Звездного десанта» Патрик Малдун умер в возрасте 57 лет

Американский актер, продюсер и музыкант Патрик Малдун внезапно скончался от сердечного приступа в возрасте 57 лет, пишет Deadline.

Американский актер, продюсер и музыкант Патрик Малдун внезапно скончался от сердечного приступа в возрасте 57 лет, пишет Deadline.

Его сестра Шана Малдун-Заппа рассказала TMZ, что актер пошел принимать душ и долго не возвращался. Подруга прошла проверить его и обнаружила без сознания на полу в ванной. Приехавшие парамедики констатировали смерть мужчины.

Малдун начал актерскую карьеру еще студентом, снявшись в двух эпизодах ситкома «Кто здесь босс?». Он также известен по ролям в «Днях нашей жизни», «Звездном десанте», а также периодически появлялся в сериале «Мелроуз Плейс». Последний фильм с его участием — «Грязные руки» — должен выйти в прокат в 2026 году.

Он также был исполнительным продюсером ряда фильмов и был вокалистом группы The Sleeping Masses.

