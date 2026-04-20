На Дону три ночи подряд прогнозируют заморозки. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Понижение температуры прогнозируется в ночные и утренние часы 21−23 апреля 2026 года, в том числе в Аксайском районе. Температура может опуститься до −1…−3 °C — как в воздухе, так и на поверхности почвы.

Спасательные службы предупреждают о росте риска чрезвычайных ситуаций из‑за неблагоприятных погодных условий. Наибольший ущерб может понести сельское хозяйство:

есть вероятность повреждения и гибели посевов сельскохозяйственных культур;

возможно подмерзание цветущих и уже распустившихся почек ранних косточковых культур — абрикоса, персика и вишни.

Фермерам и садоводам специалисты рекомендуют заблаговременно принять меры для защиты растений.