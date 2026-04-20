Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Японии произошло землетрясение магнитудой 7,7 балла

В Японии у побережья Санрику произошло землетрясение магнитудой 7,7 балла. В части районов страны объявили угрозу цунами.

Источник: РБК

Японское метеорологическое агентство (JMA) пересмотрело оценку магнитуды мощного землетрясения, произошедшего у северо-восточного побережья страны, увеличив ее до 7,7 балла. Об этом сообщила местная государственно-общественная центральная телерадиокомпания NHK со ссылкой на метеорологическое агентство Японии.

Согласно обновленным данным JMA, очаг землетрясения залегал на глубине 20 км, а не 10 км, как сообщалось первоначально. Интенсивность подземных толчков на севере острова Хонсю достигла уровня 5+ по принятой в стране семибалльной шкале. При такой силе людям трудно передвигаться, а стены из неармированных бетонных блоков могут разрушаться.

Вслед за землетрясением власти объявили угрозу цунами. Предупреждение о волнах высотой до 3 м было выпущено для префектур Иватэ, Аомори на острове Хонсю и для тихоокеанского побережья Хоккайдо. В порту Кудзи (префектура Иватэ) было зафиксировано цунами высотой 80 см, в порту Мияко — 40 см. Эвакуационные распоряжения, по данным местных СМИ, затронули миллионы человек. Власти отдали распоряжение об эвакуации 170 тыс. человек, проживающих в прибрежных районах.

Движение скоростных поездов Тохоку — Синкансэн и Ямагата — Синкансэн было приостановлено. На АЭС «Хигасидори», «Онагава», «Фукусима-1» и «Фукусима-2» отклонений от нормы не зафиксировано.

По информации Ассоциации туроператоров России (АТОР), в зоне возможного цунами в Японии могут находиться около 3 тыс. российских туристов. Однако основные туристические центры: Токио, Осака, Киото, Хиросима и Окинава — находятся далеко от эпицентра, поэтому поводов для беспокойства нет.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити призвала жителей прибрежных районов немедленно эвакуироваться в безопасные места. При правительстве создан оперативный штаб по ликвидации последствий стихийного бедствия.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

«Железная леди» на байке: чем известна Санаэ Такаити, первая женщина-премьер Японии
21 октября 2025 года пост премьер-министра Японии впервые в истории заняла женщина — Санаэ Такаити, политик с консервативными взглядами, известная приверженностью к курсу Синдзо Абэ. Рассказываем о ее пути к власти, политической карьере, личной жизни и отношении к России.
Читать дальше