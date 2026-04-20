В Японии произошло землетрясение магнитудой 7,7 балла

Вслед за землетрясением власти объявили угрозу цунами. Предупреждение о волнах высотой до 3 м было выпущено для префектур Иватэ, Аомори на острове Хонсю и для тихоокеанского побережья Хоккайдо. В порту Кудзи (префектура Иватэ) было зафиксировано цунами высотой 80 см, в порту Мияко — 40 см. Эвакуационные распоряжения, по данным местных СМИ, затронули миллионы человек. Власти отдали распоряжение об эвакуации 170 тыс. человек, проживающих в прибрежных районах.