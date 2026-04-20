В Астрахани пресекли незаконный оборот рыбы и морепродуктов

В минувшие выходные в регионе в рамках операции «Путина-2026» сотрудники полиции и рыбоохраны выявили 7 случаев незаконного оборота водных биоресурсов.

По данным ГУ МВД России по Астраханской области, в акваториях региона обнаружено 3 факта возможной незаконной добычи рыбы. При этом было изъято более 100 м сетей, 2 лодки, рыбацкое снаряжение и свыше 30 кг частиковой рыбы.

Кроме того, на дорогах области автоинспекторы пресекли еще 4 случая незаконного оборота, изъяв более 700 кг рыбы, 3 коробки ракообразных и телескопическую удочку.

Проверили и торговые точки. В частности, выявлены факты реализации рыбы частиковых видов. На продавцов и предпринимателей составлены административные протоколы.