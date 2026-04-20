ВК «Горький» подведет итоги сезона в Суперлиге и Кубке России

В среду, 22 апреля, в 12:00 в пресс-центре Нижегородского областного информационного центра (НОИЦ) пройдет пресс-конференция, посвященная итогам сезона ВК «Горький».
Спикерами пресс-конференции станут директор волейбольного клуба «Горький» Сергей Андриевский, главный тренер Андрей Дранишников и капитан команды Александр Пятыркин. Они расскажут, как команды выступили в Суперлиге и Кубке России-2026, а тренерский штаб поделится своими мыслями о завершении сезона.
Также нижегородцы узнают, какой матч был самым запоминающимся для спортсменов и как они сами оценивают свою игру.
Прямая трансляция будет доступна в группе «Нижегородской правды» ВКонтакте.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что в НОИЦ пройдет пресс-конференция проекта «Большие гастроли».