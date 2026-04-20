Россельхознадзор нашел токсичное вещество в твороге «Савушкин продукт»

Альбендазола сульфон — активный метаболит антигельминтного препарата, широко применяемого в ветеринарии. Препарат практически полностью всасывается и распространяется по организму, остатки альбендазола и его метаболитов в молоке обнаруживаются, если животное не прошло период ожидания после лечения, и могут вызывать у людей побочные эффекты — расстройства ЖКТ, аллергии, а в редких случаях влиять и на состав крови.