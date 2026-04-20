Россельхознадзор нашел токсичное вещество в твороге «Савушкин продукт»

Россельхознадзор усилил лабораторный контроль продукции двух белорусских предприятий — ЗАО «Смолевичи Молоко» и ОАО «Савушкин продукт», входящих в группы «Серволюкс» и «Санта».
Причина — обнаружение в твороге двух марок опасного вещества, сульфона альбендазола. Результаты исследований подтверждены в ходе мониторинга молочной продукции из Белоруссии, поступающей на российский рынок.
«По всем выявленным случаям в адрес ветеринарной службы Белоруссии направлены уведомления о принятии необходимых мер по недопущению подобных нарушений», — сообщило ведомство.
Альбендазола сульфон — активный метаболит антигельминтного препарата, широко применяемого в ветеринарии. Препарат практически полностью всасывается и распространяется по организму, остатки альбендазола и его метаболитов в молоке обнаруживаются, если животное не прошло период ожидания после лечения, и могут вызывать у людей побочные эффекты — расстройства ЖКТ, аллергии, а в редких случаях влиять и на состав крови.
При попадании в организм вещество может также повышать уровень печеночных ферментов.
