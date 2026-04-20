Еще 114 жителей Ростовской области стали почетными донорами

114 человек получили звание «Почетный донор Ростовской области». Решение утвердил губернатор Юрий Слюсарь, сообщили в пресс-службе главы области.
— Донорство крови — благородное дело, которое измеряется спасенными жизнями. Поддержка донорского движения — не просто социальная задача, это инвестиции в жизнь и здоровье жителей области, — отметил Юрий Слюсарь.
Награжденные получают нагрудный знак и удостоверение. Также им выплачивается единовременное пособие в размере прожиточного минимума. Чтобы сохранить право на ежегодную выплату, донор должен продолжать безвозмездно сдавать кровь.
Областная награда была учреждена в декабре 2024 года в дополнение к федеральным званиям’Почетный донор СССР«и “Почетный донор России”. Этого звания в регионе удостоили уже более 1000 человек.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.