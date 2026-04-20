В Перми растёт доля онлайн-заявлений на земельные услуги

Жители Перми всё чаще обращаются за муниципальными земельными услугами через интернет. По итогам первого квартала 2026 года почти 60% заявлений были поданы в электронном виде.
Как сообщили в городском департаменте земельных отношений, за январь-март поступило 4 724 обращения. Из них 2 732 заявки направлены онлайн — это 58% от общего числа. Для сравнения, год назад этот показатель составлял 46%. Все электронные документы жители отправляли через портал «Госуслуги».
По ряду услуг доля онлайн-обращений оказалась ещё выше — более 70%. Например, практически все заявители (99%) оформили установление сервитута дистанционно. Также значительно вырос интерес к онлайн-подаче документов для утверждения схем расположения участка — показатель увеличился с 77% до 93%. При этом 95% заявок на предоставление земельных участков через торги тоже поступили в электронном формате.
В департаменте отмечают, что цифровой формат делает процесс проще и быстрее: подать заявление можно в любое время без личного визита, а часть документов не нужно предоставлять повторно — они уже есть у органов власти. Кроме того, заявители могут отслеживать статус своих обращений онлайн.