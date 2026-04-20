Ростовский СК возбудил дело после прыжка тигра к зрителям в цирке

В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело после падения на арене в цирке защитной сетки и прыжка тигра в зрительный зал. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета (СК) России по Ростовской области в телеграм-канале.
В цирке шло выступление с участием нескольких тигров. По данным следствия, защитная сетка, ограждающая арену, упала, после чего один тигр оказался в зрительном зале. «Никто не пострадал. Тигр незамедлительно был изъят специалистами и возвращен в вольер», — говорится в сообщении.
Следователи организовали процессуальную проверку по факту инцидента. Возбуждено дело по ст. 238 Уголовного кодекса России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Максимальная санкция по статье — лишение свободы на срок до десяти лет.
Инцидент произошел 19 апреля. Издание 161.RU опубликовало видео, на котором во время представления в Цирке династии Довгалюк падает сетка, отделявшая артистов, в том числе хищников, от публики. Один из тигров перепрыгнул ограждение и попал в зал. Находившихся там зрителей эвакуировали.
Проверку начало также региональное МВД.
