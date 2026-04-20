В Самарской области приостановили отключение отопления

Жители Самарской области жалуются на температурный режим в домах и социальных объектах. Об этом губернатор Вячеслав Федорищев сообщил на оперативном совещании правительства в понедельник, 20 апреля.

Источник: AP 2024

«Когда погода была хорошая, очень много сообщений пришло о том, что сильно топят в домах. Сегодня и вчера очень много сообщений было о том, что не продумали на уровне региона и отключили отопление, когда наступило похолодание», — сказал глава региона и попросил подчиненных доложить о ситуации.

Министр энергетики и ЖКХ Самарской области Виталий Брижань сообщил, что на прошлой неделе к отключению отопления приступили 9 муниципалитетов:

«Общее требование по правилам предоставления коммунальных услуг — отключение отопления производится, если в течение пяти суток среднесуточная температура воздуха составляет 8 градусов тепла и более. Традиционно на первом этапе отключаются административные здания, предприятия, затем — жилые дома и социальные объекты. Занимает это 5−7 дней».

По словам министра, на текущей неделе завершить отопительный сезон планировали 6 муниципалитетов. Однако процесс приостановили из-за погодных условий.

«Будем поддерживать отопительный сезон до наступления более теплых дней», — заявил Виталий Брижань.

