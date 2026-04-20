Кузбасский священник рассказал, как поминать усопших на Радоницу

Вячеслав Ланской уточнил, что важно учесть, пребывая в храме и на кладбище.

Помощник Епархиального архиерея по вопросам церковного служения Кемеровской епархии Вячеслав Ланской рассказал, как нужно правильно поминать усопших на кладбище и в храме.

Как пишут VSE42.RU, ссылаясь на наставления священника, во время поминовения в храме важно участвовать в общей молитве. Недостаточно просто прийти на панихиду. Нужно молиться вместе с общиной, вникая в смысл текстов и песнопениий и пытаясь его прочувствовать.

Поминая на кладбище, можно использовать устоявшуюся молитвенную формулировку: «Упокой, Господи, души усопших раб Твоих», называя имена тех, о ком просят.