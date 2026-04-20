Первый форум «Пульс будущего» в Перми собрал более 400 участников

Первый форум для учеников и преподавателей профильных медицинских классов «Пульс будущего» прошел в пермской гимназии № 3. В мероприятии приняли участие свыше 400 человек, поделились в пресс-службе Пермской городской Думы. Форум посетили депутаты Эдуард Гараев и Эдуард Мирзамухаметов, которые подчеркнули важность развития медицинских классов для обеспечения города медицинскими кадрами.
Школьники познакомились с работой практикующих врачей, освоили навыки первой помощи и прошли интерактивный квест «Путешествие по организму человека». Также юные участники представили 15 проектов о профориентации и здоровом образе жизни, а медицинские организации презентовали свои образовательные программы.
Фото: пресс-служба Пермской городской Думы.
Педагоги, в свою очередь, обсудили создание новых медицинских классов и сотрудничество с вузами, а также возможности портала «Билет в будущее». Отдельный круглый стол посвятили грамотному освещению медицинских тем в СМИ и соцсетях.
На форуме 25 учащихся школы № 79 получили свидетельства о первой профессии по итогам краевого проекта «Первая профессия», который действует в Пермском крае с 2022 года. На протяжении учебного года ребята активно развивались в выбранной сфере: осваивали теорию, посещали практикумы и профильные занятия, соревновались на олимпиадах, а также знакомились с реальной работой медиков во время экскурсий в ПГМУ, Больницу Архангела Михаила и другие медучреждения.
По словам председателя Пермской городской Думы Дмитрия Малютина, осознанный выбор профессии школьниками влияет на их будущее и на развитие региона и страны. В рамках поддержки профориентации открываются специализированные классы и технополисы, а школам ежегодно выделяют средства на закупку оборудования.
Сегодня в Перми работают 13 медицинских и 2 фармацевтических класса. С 2022 года в рамках краевого проекта «Профильные медицинские классы», инициированного в 2021 году губернатором Дмитрием Махониным, пять школ получили по 14 млн рублей и одна — 7 млн рублей из городского и регионального бюджетов на их оснащение.
По словам Ольги Ершовой, начальника департамента образования Перми, системная профориентация уже дает результаты — выпускники поступают в медицинские вузы. Планируется продолжить поддержку профильных классов, чтобы школьники могли осознанно выбирать будущую профессию.