В подмосковном Серпухове отремонтируют детский сад на 170 воспитанников

Детский сад — дошкольное отделение школы № 16 на улице Космонавтов в Серпухове — обновят к сентябрю этого года. Работы в здании 1985 года постройки, где числятся более 170 детей, проводятся при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
«В настоящий момент строители завершили демонтажные работы, ведут отделочные и общестроительные работы, занимаются ремонтом фасада и кровли, осуществляют монтаж инженерных систем. Открыть свои двери обновленное учреждение образования планирует 1 сентября 2026 года», — говорится в сообщении.
В здании площадью 2,9 тыс. кв. м проведут фасадные и кровельные работы, заливку и укладку полов, заменят двери и оконные блоки, возведут межкомнатные перегородки, утеплят и покрасят стены, проложат инженерные коммуникации, модернизируют пищеблок. Кроме того, в рамках ремонта закупят новую мебель и оборудование. Строительная готовность объекта на сегодняшний день составляет 61%.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.