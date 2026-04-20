В Костромской области состоится экологический праздник «День гуся»

Экологический праздник «День гуся» состоится 2 мая в городе Кологриве Костромской области. Мероприятие традиционно проходит при поддержке нацпроектов «Туризм и гостеприимство» и «Экологическое благополучие», сообщили в региональном департаменте информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов.
Площадкой проведения «Дня гуся» станет Центральный парк Кологрива. Главное впечатление — это наблюдение за птицами в пойме реки Унжи, где, по оценкам орнитологов, в сезон миграции собирается от 30 до 50 тысяч диких гусей. Они прилетают из Западной Европы, Крайнего Севера, полуострова Таймыра и даже Арктики. Участники мероприятия также могут посетить гусиную ферму и принять участие в насыщенной праздничной программе для детей и взрослых.
Праздник «День гуся» отмечают в Костромской области не первый год. Туристы со всей страны весной приезжают в регион, чтобы стать частью масштабного события. В настоящее время ведется активная подготовка к мероприятию этого года.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.