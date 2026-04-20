В Костромской области состоится экологический праздник «День гуся»

Площадкой проведения «Дня гуся» станет Центральный парк Кологрива. Главное впечатление — это наблюдение за птицами в пойме реки Унжи, где, по оценкам орнитологов, в сезон миграции собирается от 30 до 50 тысяч диких гусей. Они прилетают из Западной Европы, Крайнего Севера, полуострова Таймыра и даже Арктики. Участники мероприятия также могут посетить гусиную ферму и принять участие в насыщенной праздничной программе для детей и взрослых.