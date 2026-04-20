В Архангельской области в 2026 году возведут 11 новых медицинских пунктов

Новые фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) и врачебные амбулатории — всего 11 медучреждений — возведут в этом году на территории Архангельской области по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в минздраве региона со ссылкой на губернатора Поморья Александра Цыбульского.
«Медицинская сеть будет усилена в Приморском, Верхнетоемском, Котласском, Няндомском и Плесецком округах, а также в Коношском районе. ФАПы построят в поселках Зеленник, Кодимский, Пертоминск, Усть-Поча, деревнях Согра и Пономаревская, в селе Вознесенье. Врачебные амбулатории появятся в Двинском, Удимском, Шалакуше и Рикасихе», — написал губернатор в социальных сетях.
Кроме того, в этом году запланирован капитальный ремонт в нескольких больницах региона. По словам заместителя министра здравоохранения региона Татьяны Русиновой, начнется обновление поликлиники Киземской участковой больницы, здания хирургии Устьянской ЦРБ, терапевтического и хирургического отделений Няндомской ЦРБ.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.