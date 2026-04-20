Белорус придумал простой способ ездить в ЕС вопреки запрету, изменив одно слово в паспорте

41-летний белорус по имени Руслан Б. попал в черный список ЕС, и ему закрыли въезд в Шенгенскую зону. Казалось бы, все кончено. Но белорус не растерялся и придумал хитрый ход: он взял девичью фамилию своей матери. В документах появился новый человек — Руслан Х. Схема сработала идеально. Мужчина оформил визу на новый паспорт и спокойно проходил пограничный контроль как в аэропорту Варшавы, так и в пункте пропуска «Тересполь», где его в итоге вычислили и задержали. В ходе судебного разбирательства было установлено, что с февраля 2024-го по январь 2026-го белорус пересекал границу с Евросоюзом десятки раз. Каждый раз он предъявлял паспорт на новую фамилию и проходил проверку.