Белорус придумал простой способ ездить в ЕС вопреки запрету, изменив одно слово в паспорте. Но все же поплатился за свою хитрость. Подробности необычной истории сообщает издание S owo Podlasia.
41-летний белорус по имени Руслан Б. попал в черный список ЕС, и ему закрыли въезд в Шенгенскую зону. Казалось бы, все кончено. Но белорус не растерялся и придумал хитрый ход: он взял девичью фамилию своей матери. В документах появился новый человек — Руслан Х. Схема сработала идеально. Мужчина оформил визу на новый паспорт и спокойно проходил пограничный контроль как в аэропорту Варшавы, так и в пункте пропуска «Тересполь», где его в итоге вычислили и задержали. В ходе судебного разбирательства было установлено, что с февраля 2024-го по январь 2026-го белорус пересекал границу с Евросоюзом десятки раз. Каждый раз он предъявлял паспорт на новую фамилию и проходил проверку.
Поначалу мужчину обвиняли в неоднократном нарушении статьи 264 Уголовного кодекса Польши. Однако районный суд города Бяла-Подляска решил объединить все случаи в одно дело.
В итоге белоруса приговорили к шести месяцам тюрьмы, но с отсрочкой на два года испытательного срока. Кроме того, его освободили от уплаты судебных издержек.
