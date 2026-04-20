В Улуг-Хемском районе Тувы модернизируют центральную детскую библиотеку

Центральная детская библиотека Улуг-Хемского района Республики Тувы признана победителем конкурсного отбора на создание модельных муниципальных библиотек в 2026 году. Учреждение модернизируют по нацпроекту «Семья», сообщили в районной администрации.
К концу уже подошел подготовительный этап работ в библиотеке: масштабно обновлен книжный фонд, завершены демонтажные работы в помещениях. Вскоре ожидается поставка первой партии строительных материалов.
В рамках модернизации библиотека полностью преобразится. На смену традиционному читальному залу придут современные многофункциональные пространства: тихие зоны для индивидуальной работы, трансформируемые площадки для проведения конкурсных мероприятий, мастер-классов и конференций. Обновленное учреждение также будет оснащено интерактивным оборудованием.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.