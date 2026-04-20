Нижегородские дорожники работают в усиленном режиме из-за апрельского снегопада

Источник: Живем в Нижнем

Дорожные службы Нижегородской области работают в усиленном режиме из-за апрельского снегопада. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

В ночь на 20 апреля в регион пришел циклон, принесший снег, дождь и сильные порывы ветра. На отдельных участках дорог образовались накат, местами — гололед и рыхлый снег. В южных и центральных районах области продолжается снегопад.

Сейчас с последствиями непогоды борются 56 дорожных и четыре мостовые организации, задействовано 277 единиц техники. Дороги убирают 649 рабочих. За прошлую ночь специалисты использовали 598 тонн противогололедных материалов.

На всех автомагистралях регионального и муниципального значения обеспечен проезд. Дорожники продолжают следить за ситуацией и оперативно реагировать на изменения погоды.

Напомним, 14 см снега выпало в Нижегородской области 20 апреля.