Более 400 пар поженились на Красную горку в Нижегородской области

Торжественные церемонии прошли в ЗАГСах и на фуникулёре.

Источник: Комсомольская правда

Неделя Красной горки в Нижегородской области стала по-настоящему свадебной: органы ЗАГС зарегистрировали около 400 браков. Только в сам праздник, 19 апреля, в Нижегородском Доме бракосочетания свои отношения оформили 11 пар. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Особая атмосфера царила и в кремле: на верхней станции фуникулёра официально поженились две пары — Николай Марьевичев и Анастасия Кравченко, а также Вардан Товмасян и Екатерина Лобанова. Церемонии стали частью фестиваля «Красная горка», который прошёл при участии городских и региональных структур.

Молодожёнов поздравили представители власти и духовенства. Руководитель областного ЗАГС Ольга Краснова пожелала парам долгой и счастливой жизни, а депутат Госдумы Артём Кавинов отметил, что в регионе действует система поддержки семей.

После регистрации новобрачные возложили цветы к памятнику Дмитрию Донскому и княгине Ефросинье — покровителям семьи. Завершился праздник венчанием в храме при Манеже Нижегородского кремля.