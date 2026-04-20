4 воронежца участвуют в XIX конкурсе артистов балета «Арабеск»

Оценивает мастерство артистов в жюри известная воронежская балерина Татьяна Фролова.

Студенты Воронежского хореографического училища участвуют в XIX конкурсе артистов балета «Арабеск» имени Екатерины Максимовой, который по 26 апреля проходит в Перми. В этом году на него поступили 354 заявки из Японии, Бразилии, США, Франции, Италии, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Беларуси, Монголии, России, Австралии. В конкурсе классической хореографии участвуют 100 танцовщиков. 70 артистов прошли во второй тур, среди них — четыре студента Воронежского хореографического училища. В младшей группе выступает Ангелина Калитина, в старшей — Ростислав Бабенко, Валерия Горожанкина и Владислав Серков. Воронежские танцовщики представили на конкурсе вариации из балетов «Спящая красавица», «Корсар», «Лебединое озеро», «Пламя Парижа», «Копелия» и «Жизель».

СПРАВКА «КП».

Открытый российский конкурс артистов балета «Арабеск» имени Екатерины Максимовой проводится в Перми с 1988 года. Художественным руководителем и председателем жюри конкурса является Народный артист СССР и РФ Владимир Васильев. В жюри «Арабеск- 2026» также работает худрук Воронежского хореографического училища Татьяна Фролова.

