4 воронежца участвуют в XIX конкурсе артистов балета «Арабеск»

Студенты Воронежского хореографического училища участвуют в XIX конкурсе артистов балета «Арабеск» имени Екатерины Максимовой, который по 26 апреля проходит в Перми. В этом году на него поступили 354 заявки из Японии, Бразилии, США, Франции, Италии, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Беларуси, Монголии, России, Австралии. В конкурсе классической хореографии участвуют 100 танцовщиков. 70 артистов прошли во второй тур, среди них — четыре студента Воронежского хореографического училища. В младшей группе выступает Ангелина Калитина, в старшей — Ростислав Бабенко, Валерия Горожанкина и Владислав Серков. Воронежские танцовщики представили на конкурсе вариации из балетов «Спящая красавица», «Корсар», «Лебединое озеро», «Пламя Парижа», «Копелия» и «Жизель».