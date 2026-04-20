В пользу 11-летнего мальчика, упавшего в бомбоубежище на территории школы в Калининграде, взыскали 300 тысяч рублей

Ребёнок получил переломы и другие травмы.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде в пользу 11-летнего мальчика, пострадавшего во время прогулки в пришкольном лагере, взыскали 300 тысяч рублей. Об этом в телеграм-канале областной прокуратуры пишут в понедельник, 20 апреля.

«Образовательная организация не создала безопасные условия обучения, воспитания и присмотра за обучающимися. По иску прокурора района суд взыскал с учреждения в пользу законного представителя несовершеннолетнего компенсацию морального вреда», — заявили в ведомстве.

ЧП произошло летом 2025 года. Ребёнок получил множественные травмы, в том числе открытую черепно-мозговую травму, которую квалифицировали как тяжкий вред здоровью. После этого мальчику потребовались длительные лечение и реабилитация. Ответчиками по делу выступили МАОУ СОШ № 5 и администрация города.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
