В сочинской гимназии № 44 открылся музей русской культуры «Русская изба»

Новая культурная площадка под названием «Русская изба» стала еще одним творческим проектом, реализованным в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети» в Сочи. Музей открылся на базе гимназии № 44, сообщили в городском «Агентстве инноваций и коммуникаций».
По православным традициям музей «Русская хата» был освящен приглашенным представителем Сочинской епархии, затем детям и гостям провели экскурсию и рассказали о быте русских крестьян начала прошлого века, объяснили назначение вещей, использовавшихся в обиходе. Экспозиция включает в себя старинные предметы быта: деревянную и глиняную посуду, традиционные рушники с вышивкой и другие текстильные изделия, прялку, самовар, сундук, народные музыкальные инструменты и куклы.
«Данный проект направлен на знакомство школьников с истоками русской народной культуры, формирование духовно-нравственных ценностей и расширение представлений об истоках традиций, обычаев и уклада жизни русского народа. Открытие музея русской культуры стало важным этапом в развитии образовательного пространства гимназии. На школьных площадках у нас проходит много интересных спортивных и культурных мероприятий, в ходе которых учащиеся знакомятся с многонациональным пространством Сочи, на территории которого проживает более 100 представителей разных национальностей», — отметила директор департамента образования администрации Сочи Ольга Медведева.
На территории гимназии № 44 уже есть несколько мини-музеев: «Кубанская хата», «Подворье Кубани», музей местной флоры и фауны, музей «Блиндаж» и музей 80-летия со Дня Великой Победы.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.