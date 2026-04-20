В сочинской гимназии № 44 открылся музей русской культуры «Русская изба»

«Данный проект направлен на знакомство школьников с истоками русской народной культуры, формирование духовно-нравственных ценностей и расширение представлений об истоках традиций, обычаев и уклада жизни русского народа. Открытие музея русской культуры стало важным этапом в развитии образовательного пространства гимназии. На школьных площадках у нас проходит много интересных спортивных и культурных мероприятий, в ходе которых учащиеся знакомятся с многонациональным пространством Сочи, на территории которого проживает более 100 представителей разных национальностей», — отметила директор департамента образования администрации Сочи Ольга Медведева.