«Через день-два их выбросят в мусорку»: волгоградцы охапками срывают в степях краснокнижные тюльпаны

— Волгоградские популяции отличаются невероятным многообразием окрасок. Садовые цветы, удивляющие своей необыкновенной палитрой, — их прямые потомки. Но, выдергивая в полях самые красивые и интересно окрашенные тюльпаны, люди просто уничтожают редкие гены, — заявляет доцент кафедры фармацевтической, токсикологической химии, фармагогнозии и ботаники ВолгГМУ. — Говорят, что после войны весь Мамаев курган по весне был красным от тюльпанов. Лет 20 назад мы с коллегами ходили на практику и тоже видели эти цветы. Их было мало, но они все-таки еще росли. А сейчас их нет совсем. Потому что каждый рвал по чуть-чуть. А вместе получалось много. Я боюсь, что степи, которые не скрыты от глаз человека, к сожалению, ждет та же участь. В Старополтавском и в Суровикинском районах, где также существуют охраняемые популяции, добраться до цветов не так легко. Наверное, только это сможет защитить их от исчезновения — внутренней культуры у многих людей, увы, пока нет.