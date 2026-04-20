Дорожные службы Нижнего Новгорода продолжают обрабатывать опасные участки

Уже израсходовано около 300 тонн противогололедных материалов.

Источник: Время

Дорожные службы Нижнего Новгорода обрабатывают опасные участки. Внимание уделяется спускам, подъемам, путепроводам, перекресткам и остановкам общественного транспорта, сообщили в мэрии.

Сейчас на обработке дорог задействовано 20 комбинированных дорожных машин, к откачке воды привлечены 30 единиц техники и 28 мотопомп.

«На обработку дорог и остановочных площадок уже израсходовано около 300 тонн противогололедных материалов, откачано более 2 500 м³ воды», — рассказали в администрации.

Напомним, что сегодня утром в Нижнем Новгороде фиксировались серьезные пробки. Водителей просили соблюдать дистанцию и боковой интервал.