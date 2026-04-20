Проект «Проводники смыслов. Экскурсоводы» набирает международные обороты

Проект создан для экскурсоводов, музейных сотрудников, специалистов туриндустрии и культуры, а также для подростков 12−17 лет. Его цель — объединить тех, кто готов рассказывать о культурном наследии и истории современным, живым языком. Участники войдут в профессиональное сообщество и совместно разработают новые интерактивные туристические маршруты.
География впечатляет
Уже на этапе сбора заявок проект демонстрирует свой масштаб. Он охватывает всю страну — от Калининграда до Владивостока. Наибольшую активность проявили жители Тюменской области, Санкт-Петербурга, Ставропольского края, Москвы и Подмосковья, Республики Мордовия, Пермского края, Северной Осетии-Алании, Краснодарского края, Свердловской и Калужской областей, а также Донецкой Народной Республики. Такая география обещает сделать будущую карту авторских экскурсий невероятно разнообразной, отражающей единство России через личные истории и локальные традиции.
Особое значение имеет международное участие. Представители Беларуси, Абхазии и Южной Осетии уже вносят в проект свой уникальный культурный контекст и взгляд на тему единства народов, превращая инициативу в площадку для межгосударственного диалога.
Обучение у практиков
Важной частью проекта стала насыщенная образовательная программа. Участников ждут онлайн-встречи и очные занятия, мастер-классы от ведущих экспертов сферы туризма, истории, культуры и музейного дела. Всего запланировано около 20 академических часов дистанционной работы и 16 часов — очной. Консультировать и поддерживать конкурсантов на всех этапах будут более 100 профессионалов.
«“Проводники смыслов” — это те, кто помогает людям прикоснуться к традициям прошлого и увидеть за памятниками живую историю. Цель проекта — переосмыслить подход к экскурсиям, превратив их из сухого пересказа названий, дат и событий в живой диалог и глубокое личное переживание. Я рада быть в числе самых первых “Проводников смыслов”. Уже третий год я знакомлю людей с культурой и историей нашей страны, раскрывая туристический потенциал ее регионов. В рамках Всероссийских экскурсионных акций и конкурсов мы создаём новые маршруты и продолжаем открывать Россию заново», — говорит Надежда Головачева, член Экспертного совета проекта.
После дистанционного обучения и оценки конкурсных работ авторы лучших проектов соберутся на очный этап. Он пройдет с 25 по 28 мая в Смоленске, который носит статус молодежной столицы России. Там финалисты доработают свои идеи с учетом рекомендаций наставников.
Проект «Проводники смыслов. Экскурсоводы» проводится в четвертый раз. Его эффективность подтверждает статистика: за 2024−2025 годы участники провели более 70 000 экскурсий во всех 89 регионах России, которые посетили свыше 1,7 миллиона человек.
Подать заявку можно до 25 апреля 2026 года на сайте проекта.