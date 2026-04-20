Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Проект «Проводники смыслов. Экскурсоводы» набирает международные обороты

Международный проект «Проводники смыслов. Экскурсоводы», который реализует программа Росмолодёжи «Больше, чем путешествие», расширяет границы. К инициативе присоединились тысячи человек из 86 российских регионов, а также из Беларуси, Абхазии и Южной Осетии. Прием заявок на участие продлится до 25 апреля.

Источник: Международный проект «Проводники смыслов. Экскурсоводы»

Проект создан для экскурсоводов, музейных сотрудников, специалистов туриндустрии и культуры, а также для подростков 12−17 лет. Его цель — объединить тех, кто готов рассказывать о культурном наследии и истории современным, живым языком. Участники войдут в профессиональное сообщество и совместно разработают новые интерактивные туристические маршруты.

География впечатляет

Уже на этапе сбора заявок проект демонстрирует свой масштаб. Он охватывает всю страну — от Калининграда до Владивостока. Наибольшую активность проявили жители Тюменской области, Санкт-Петербурга, Ставропольского края, Москвы и Подмосковья, Республики Мордовия, Пермского края, Северной Осетии-Алании, Краснодарского края, Свердловской и Калужской областей, а также Донецкой Народной Республики. Такая география обещает сделать будущую карту авторских экскурсий невероятно разнообразной, отражающей единство России через личные истории и локальные традиции.

Особое значение имеет международное участие. Представители Беларуси, Абхазии и Южной Осетии уже вносят в проект свой уникальный культурный контекст и взгляд на тему единства народов, превращая инициативу в площадку для межгосударственного диалога.

Обучение у практиков

Важной частью проекта стала насыщенная образовательная программа. Участников ждут онлайн-встречи и очные занятия, мастер-классы от ведущих экспертов сферы туризма, истории, культуры и музейного дела. Всего запланировано около 20 академических часов дистанционной работы и 16 часов — очной. Консультировать и поддерживать конкурсантов на всех этапах будут более 100 профессионалов.

«“Проводники смыслов” — это те, кто помогает людям прикоснуться к традициям прошлого и увидеть за памятниками живую историю. Цель проекта — переосмыслить подход к экскурсиям, превратив их из сухого пересказа названий, дат и событий в живой диалог и глубокое личное переживание. Я рада быть в числе самых первых “Проводников смыслов”. Уже третий год я знакомлю людей с культурой и историей нашей страны, раскрывая туристический потенциал ее регионов. В рамках Всероссийских экскурсионных акций и конкурсов мы создаём новые маршруты и продолжаем открывать Россию заново», — говорит Надежда Головачева, член Экспертного совета проекта.

После дистанционного обучения и оценки конкурсных работ авторы лучших проектов соберутся на очный этап. Он пройдет с 25 по 28 мая в Смоленске, который носит статус молодежной столицы России. Там финалисты доработают свои идеи с учетом рекомендаций наставников.

Все участники получат сертификаты, а победители — дипломы и шанс реализовать свои экскурсионные маршруты на практике.

Проект «Проводники смыслов. Экскурсоводы» проводится в четвертый раз. Его эффективность подтверждает статистика: за 2024−2025 годы участники провели более 70 000 экскурсий во всех 89 регионах России, которые посетили свыше 1,7 миллиона человек.

Подать заявку можно до 25 апреля 2026 года на сайте проекта.

Узнать больше по теме
Абхазия: от древнего царства до независимости — история, факты и современный статус
Абхазия — регион на черноморском побережье Кавказа с богатой историей и сложным политическим статусом. Это частично признанное государство, независимость которого признают только пять стран ООН (Россия, Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру), а также частично признанная Южная Осетия и непризнанное Приднестровье. Вануату и Тувалу — отозвали решение о признании независимости Абхазии. Тем не менее, здесь уже сложилась полноценная государственная система — со своим правительством и политическими институтами. Рассказываем, где находится Абхазия, и как она устроена.
Читать дальше