Площадь перед «Атакентом» огородили забором в Алматы: в акимате рассказали причину

Фотографии забора, которым огородили площадь перед «Атакентом», появились в соцсети Threads. На него обратил внимание пользователь Турар Рахимберлин.
«Наконец-то! Сколько писал в акимат и снимал видосы, что площадь перед “Атакентом” такая бестолковая и никак не могут ее привести в порядок! Белочка была здесь классная, и то убрали. И вот сегодня иду мимо и всю площадь огородили забором! Ура! Ждем классную и интересную площадь! Рендера не увидел, но думаю скоро его повесят, должны по крайней мере», — написал алматинец.
Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в акимате Алматы, в городе начались подготовительные работы к преобразованию улицы Тимирязева.
«Управление развития общественных пространств Алматы сообщает о начале подготовительных работ по преобразованию улицы Тимирязева от Жандосова до Байтурсынова по принципу “от фасада до фасада”. Работы уже ведутся на участке от Жандосова до Розыбакиева, а также у входной группы КЦДС “Атакент”. Доступ к части территории временно ограничен, организован обход. Проект предусматривает комплексное благоустройство: покрытие, освещение, озеленение и установку малых архитектурных форм. О дальнейших этапах работ сообщим дополнительно», — сообщили в акимате.