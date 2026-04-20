Уфимская школьница стала призером всероссийской олимпиады

Ученица уфимской гимназии № 64 имени Виктора Горбатко Рианна Исламова вошла в число лучших юных филологов страны. Школьница стала призером Всероссийской олимпиады школьников по литературе. Подготовила школьницу её муниципальный тренер — Татьяна Харитонова.
Интеллектуальные состязания проходили во Владикавказе с 13 по 19 апреля. За звание сильнейших боролись 399 участников из всех регионов России. Им предстояло пройти три тура, каждый из которых проверял разные грани литературного таланта.
На аналитическом туре школьники писали целостный анализ художественного текста — задание, требующее глубокого понимания авторского замысла и владения литературоведческой терминологией.
Творческий тур оказался самым необычным. Участники придумывали игру с использованием визуального мышления и создавали текст для искусственного интеллекта — такие задания проверяют не только знание литературы, но и креативность.
На устном туре ребята демонстрировали умение аргументированно отстаивать свою точку зрения в живом диалоге с членами жюри.
