По-хамски к хамсе. Медузы угрожают промыслу главной рыбы в Азовском море

Снижение популяции хамсы — не локальная проблема отрасли, а фактор системного риска для экономики прибрежных регионов, включая Ростовскую область. По оценкам финансового эксперта, специалиста по экономике отраслей и финансовому моделированию Павла Епифанова, на мелкие пелагические виды, в том числе хамсу, приходится до 20−30% вылова в Азово-Черноморском бассейне. В разговоре с rostov.aif.ru эксперт отметил, что именно они обеспечивают базовую загрузку добывающих и перерабатывающих мощностей, а также формируют доступный ценовой сегмент рыбной продукции. «Их выпадение приводит к структурному сжатию рынка: снижение объёмов добычи и недозагрузка мощностей увеличивают удельную себестоимость на 15−30%, что для части предприятий означает переход в зону операционных убытков. Одновременно формируется ценовой шок в сегменте недорогой рыбы — рост до 10−20%. Сокращается занятость в прибрежных территориях, падают налоговые поступления. С учётом мультипликативного эффекта для смежных отраслей речь может идти не о краткосрочных колебаниях, а о начале структурной трансформации региональной экономики с вытеснением части игроков и снижением инвестиционной привлекательности сектора», — отмечает Епифанов.