По-хамски к хамсе. Медузы угрожают промыслу главной рыбы в Азовском море

В Азовском море хамса давно стала главным объектом судового промысла, однако её ловля может обернуться убытками для промышленных рыбаков. Всё дело в медузах: из-за осолонения водоёма их стало слишком много, и они серьёзно мешают вылову.
Последствия уже заметны: некоторые читатели rostov.aif.ru сообщили, что хамсы на прилавках уже стало значительно меньше. Правда, винят они не только нашествие желеобразных, но и браконьерство, а ещё — естественные циклы. В тонкостях вопроса разбирался rostov.aif.ru.
«Выбрасывают мёртвым грузом».
«Хамса правда исчезает, её совсем нет. Но дело не в медузах, а в том, что её вылавливают “по беспределу”», — пожаловался в разговоре с нашей редакцией бывший сотрудник предприятия «Темрюк-рыба», поставляющего хамсу, Андрей.
По словам мужчины, суда вылавливают 60−100 тонн этой рыбы, но отбирают только 7% самой отборной — потому что так положено. Остальное, включая мелочь, выбрасывают за борт «мёртвым грузом».
«Вылавливают и в Чёрном, и в Азовском море. Это одна и та же хамса: когда тепло — она в Азовском плещется, как холодает — ретируется в Чёрное», — объясняет наш собеседник.
Другие поставщики менее многословны, но подтверждают тренд. «Хамсы нет, и не будет», — коротко ответили на вопрос rostov.aif.ru в одной из торговых компаний, не назвав причин.
А вот работник рыболовного судна Алексей Л., видит ситуацию иначе.
«Медуз много, но хамса ловится. Может, не в таких объёмах, как несколько лет назад, но всё ещё в нормальном количестве. Сейчас ещё холодно — они в Чёрном, а не в Азовском море. Как потеплеет, приплывут опять к нам», — объяснил мужчина нашему изданию.
Он добавил, что ажиотаж вокруг осолонения водоёма и, как следствие, полчищ медуз неоправдан, ведь эта проблема копилась десятилетиями. Поэтому нынешняя ситуация — итог того, как к морю относились в прошлые годы.
«Медузы душат планктон».
И всё же у науки свой взгляд на проблему. Согласно данным монографии «Рыбохозяйственный потенциал Азовского моря: развитие в условиях изменения климата и трансформации экосистемы», подготовленной учёными Азово-Черноморского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (АзНИИРХ), массовое появление медуз и гребневиков сделало осенний траловый лов хамсы в Азово-Керченской акватории экономически невыгодным.
«Во время вылова орудия промысла плотно забиваются медузами и перестают улавливать рыбу», — отмечают авторы исследования.
Кроме того, учёные говорят, что сезонное размножение желетелых не только мешает рыбалке, но и подрывает кормовую базу моря.
«Главный риск здесь связан с сокращением кормовой базы для молоди хамсы. Массовое развитие медуз и гребневиков в Азовском море приводит к выеданию зоопланктона, а это напрямую снижает выживаемость личинок. В результате нарушается воспроизводство популяции ключевого промыслового вида. Если ситуация сохранится, это может привести к заметному падению уловов в ближайшие годы», — объяснила rostov.aif.ru биолог Евгения Битюкова.
Какой отсюда вывод? Естественные колебания численности рыбы, которые усиливаются из-за нашествия медуз, напрямую влияют на экономику добывающих предприятий. Для многих судовладельцев такие изменения становятся разорительными.
Экономисты бьют тревогу.
Снижение популяции хамсы — не локальная проблема отрасли, а фактор системного риска для экономики прибрежных регионов, включая Ростовскую область. По оценкам финансового эксперта, специалиста по экономике отраслей и финансовому моделированию Павла Епифанова, на мелкие пелагические виды, в том числе хамсу, приходится до 20−30% вылова в Азово-Черноморском бассейне. В разговоре с rostov.aif.ru эксперт отметил, что именно они обеспечивают базовую загрузку добывающих и перерабатывающих мощностей, а также формируют доступный ценовой сегмент рыбной продукции. «Их выпадение приводит к структурному сжатию рынка: снижение объёмов добычи и недозагрузка мощностей увеличивают удельную себестоимость на 15−30%, что для части предприятий означает переход в зону операционных убытков. Одновременно формируется ценовой шок в сегменте недорогой рыбы — рост до 10−20%. Сокращается занятость в прибрежных территориях, падают налоговые поступления. С учётом мультипликативного эффекта для смежных отраслей речь может идти не о краткосрочных колебаниях, а о начале структурной трансформации региональной экономики с вытеснением части игроков и снижением инвестиционной привлекательности сектора», — отмечает Епифанов.
Итак, рыбаки указывают на хищнический вылов, учёные и биологи предупреждают о долгосрочной угрозе экосистеме, а экономисты считают цифры и отмечают, что падение вылова уже фиксируется. Истина, как часто бывает, где-то посредине.
Добавим, что rostov.aif.ru пристально следит за темой осолонения Азовского моря. Учёные связывают этот процесс с маловодьем, потеплением и повышенным испарением с акватории. Из-за этих факторов в донских водоёмах появляются новые виды рыб. Вместе с тем, некоторые виды находятся под угрозой исчезновения, например, сазаны и лещи.