Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

9 мая в Ростове состоится Парад Победы

Власти Ростовской области подтвердили планы по проведению Парада Победы.

Источник: Комсомольская правда

9 мая 2026 года на Театральной площади в Ростове-на-Дону проведут Парад Победы, эту информацию подтвердили в пресс-центре регионального правительства.

Детали не уточнили. Пригласят ли зрителей в этом году, также пока неизвестно.

Напомним, в 2024 году зрителей на Парад Победы не приглашали из соображений безопасности, но многие все равно пришли к месту торжественного шествия. В 2025 году мероприятие было открытым. К слову, за проходом пеших и механизированных колонн в прошлом году наблюдали не только жители Ростова-на-Дону, но и Новочеркасска.

Напомним, всего в Ростовской области ко Дню Победы в 2026 году приурочат 60 крупных мероприятий.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.