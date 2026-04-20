9 мая в Ростове состоится Парад Победы

9 мая 2026 года на Театральной площади в Ростове-на-Дону проведут Парад Победы, эту информацию подтвердили в пресс-центре регионального правительства.
Детали не уточнили. Пригласят ли зрителей в этом году, также пока неизвестно.
Напомним, в 2024 году зрителей на Парад Победы не приглашали из соображений безопасности, но многие все равно пришли к месту торжественного шествия. В 2025 году мероприятие было открытым. К слову, за проходом пеших и механизированных колонн в прошлом году наблюдали не только жители Ростова-на-Дону, но и Новочеркасска.
Напомним, всего в Ростовской области ко Дню Победы в 2026 году приурочат 60 крупных мероприятий.
